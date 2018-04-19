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Волгоградцы проверят свои знания по истории Великой Отечественной войны
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Волгоградцы проверят свои знания по истории Великой Отечественной войны 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В преддверии Дня Победы 21 апреля в Волгоградской области состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, пройти тест можно будет в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Ленинске и районах области.
Участникам предстоит за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях, партизанах, культуре и многом другом.
Для участия необходимо зарегистрироваться в день проведения акции на одной из утверждённых площадок, со списком которых можно ознакомиться здесь.
Отметим, базовой площадкой, где можно пройти тест, станет Интерактивный музей «Россия — моя история». Участника, который безошибочно ответит на задания теста или даст большее количество правильных ответов, ждет сюрприз. Акция состоится 21 апреля в зале-лектории музея в 11:00. Количество мест ограничено. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8442) 97-91-81 (Елена Кузнецова).
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