Волгоградцы проверят свои знания по истории Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы 21 апреля в Волгоградской области состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, пройти тест можно будет в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Ленинске и районах области.

Участникам предстоит за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях, партизанах, культуре и многом другом.

Для участия необходимо зарегистрироваться в день проведения акции на одной из утверждённых площадок, со списком которых можно ознакомиться здесь.