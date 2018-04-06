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Юнармейцы Челябинской области продолжат поисковые работы в Крыму на местах сражений Великой Отечественной войны
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Юнармейцы Челябинской области продолжат поисковые работы в Крыму на местах сражений Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для южноуральцев апрельская экспедиция станет уже пятой по счету: за годы поисковых работ совместно с крымским отрядом «Тафрос» им удалось обнаружить останки более 300 солдат Красной Армии.
Юнармейцы Челябинской области во главе с начальником регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Алексеем Зязевым отправятся в Крым для продолжения поисковых работ на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны на Перекопе.
Для южноуральцев апрельская экспедиция станет уже пятой по счету: за годы поисковых работ совместно с крымским отрядом «Тафрос» им удалось обнаружить останки более 300 солдат Красной Армии.
Цель Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.
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