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Юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны
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Юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейцы ответили на вопросы теста, в котором были не только сухие цифры и факты, но и отрывки из стихотворений, воспоминаний видных военачальников, известных писателей и поэтов.
21 апреля в Музее Победы в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны.
В этом году впервые одной из центральных площадок стал Музей Победы. Знание военной истории с каждым годом становится все более востребованным и актуальным, и не только в нашей стране.
«В условиях нарастающей информационной войны, когда происходит подмена и замалчивание фактов появляются ложные интерпретации событий, нашим главным оружием и стратегией защиты является историческая правда — обращение к неопровержимым доказательствам документов, хроники, предметов — всего того, что хранится в фондах Музея Победы», — сказал директор музея Александр Школьник.
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