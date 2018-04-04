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За месяц донские поисковики нашли два десятка солдат, погибших в Великую Отечественную войну
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За месяц донские поисковики нашли два десятка солдат, погибших в Великую Отечественную войну 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области стартовал весенний поисковый сезон. За несколько недель добровольцам удалось найти около двух десятков бойцов, погибших на полях Великой Отечественной войны, а также оружие, с которым сражались наши солдаты.
— Практически каждый день приносит свои результаты. В Аксае обнаружены трое красноармейцев, еще несколько в Ростове-на-Дону, а на линии «Миус-фронта» — около 20 воинов, включая парочку из армии противника. Все они погибли в конце 1941 года, когда в регионе велись ожесточенные бои, — рассказал 161.ru руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. — Также мы нашли несколько видов оружия: клинковые штыки, самозарядную винтовку Токарева, пулемет Дегтярёва, а также два смертных медальона, которые уже отправлены на расшифровку.
Помимо этого поисковики планируют вытащить из ростовских водоемов несколько видов тяжелой техники. Так, в реке Маныч обнаружили бронекатер Азовской военной флотилии, в Миусе — советский танк Т-34, а в пруду Тарасовского района — немецкий бронетранспортер. Все эти машины собираются поднять со дна уже в этом году.
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