Жители Капотни вспомнят историю Великой Отечественной войны

Тематическое мероприятие «Времен связующая нить», посвященное истории Великой Отечественной войны, проведут в Капотне.

В течение всего дня 18 апреля жителей ждет насыщенная программа. Как сообщили организаторы — дворец культуры «Капотня», гости — вне зависимости от возраста — смогут стать участниками спортивных соревнований, лекций и концертов.

Старт программы намечен на 12.00. В спортивном зале представителей старшего поколения ждут спортивно-оздоровительные соревнования «В дружбе со спортом». В 13.30 в зале боевой славы состоится лекция «Вершители боевых сражений» — для студентов ГАПОУ МО «Колледж „Угреша“, где учащиеся узнают о ключевых политических фигурах, принимавших основополагающие решения во время Второй мировой войны. В арт-фойе молодежь примет участие в спортивных эстафетах „Будь готов к ГТО“ (начало — в 18.00). В это же время в театральном зале стартует и совместный с культурным центром „Братеево“ концерт творческих коллективов.

Гостей ждут по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а.