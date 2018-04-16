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Жители Капотни вспомнят историю Великой Отечественной войны
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Жители Капотни вспомнят историю Великой Отечественной войны 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 апреля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тематическое мероприятие «Времен связующая нить», посвященное истории Великой Отечественной войны, проведут в Капотне.
В течение всего дня 18 апреля жителей ждет насыщенная программа. Как сообщили организаторы — дворец культуры «Капотня», гости — вне зависимости от возраста — смогут стать участниками спортивных соревнований, лекций и концертов.
Старт программы намечен на 12.00. В спортивном зале представителей старшего поколения ждут спортивно-оздоровительные соревнования «В дружбе со спортом». В 13.30 в зале боевой славы состоится лекция «Вершители боевых сражений» — для студентов ГАПОУ МО «Колледж „Угреша“, где учащиеся узнают о ключевых политических фигурах, принимавших основополагающие решения во время Второй мировой войны. В арт-фойе молодежь примет участие в спортивных эстафетах „Будь готов к ГТО“ (начало — в 18.00). В это же время в театральном зале стартует и совместный с культурным центром „Братеево“ концерт творческих коллективов.
Гостей ждут по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а.
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