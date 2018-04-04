Борис Игнатьев: У Галицкого всегда все продумано

— Надо быть в гуще событий, чтобы знать природу решения об отставке Шалимова. Знаю, что босс «Краснодара» Сергей Галицкий и его компаньоны не принимают — по крайней мере, до сегодняшнего дня не принимали ни одного необоснованного решения, — приводит слова Игнатьева Rusfootball.Info. — Наверное, не устраивает отсутствие концепта: нет динамики, нет движения вперед. И дело, на мой взгляд, даже не в результате. Были результаты и на других этапах не всегда положительные. Была такая ситуация и у прежнего наставника «Краснодара» — Олега Кононова . Но там все держалось до конца. А здесь что-то происходит не так, как того хотелось бы хозяину. Не думаю, что за шесть туров можно что-то изменить. Наверное, специалиста, который сегодня встал во главе команды, можно было бы отрядить к Шалимову, и он довел бы дело до конца. Возможно, подбирается какой-то тренер, который уже будет присматриваться к команде. Сложно однозначно сказать, почему принято такое решение. Но Галицкий никогда не делает опрометчивых шагов: у него все продумано, всем специалистам прекрасно известна его философия.

— Не слишком ли молод Мурад Мусаев для руководства командой Премьер-лиги? Ему ведь всего 35 лет. К тому же, он не имеет соответствующей лицензии и работал только с молодежкой «Краснодара».

— Поэтому он сегодня и определен в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. Шесть туров — задел хороший. Команда, наверное, ниже пятого места не опустится. Подбор игроков — привлекательный. Думаю, что он не должен испортить ситуацию. А дальше, если он не проявит себя на должном уровне, наверное, уже будет вариант с привлечением какого-то более маститого специалиста.