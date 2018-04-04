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Луис Энрике рассказал о своем уходе из «Барселоны»
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Луис Энрике рассказал о своем уходе из «Барселоны» 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Испанский специалист Луис Энрике заявил, что он не жалеет об уходе из «Барселоны».
"Я не жалею, что покинул пост главного тренера «Барселоны». Работе нужно отдаваться полностью. Но когда понимаешь, что твое время в команде уходит, то нужно принять это и уйти", — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Ранее сообщалось, что 47-летний Энрике входит в сферу интересов ПСЖ, «Челси», «Арсенала» и «Наполи».
Напомним, что под руководством Энрике «Барселона» дважды становилась чемпионом Испании и выигрывала Лигу Чемпионов.
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