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Ф. Граф: меня ждут новые вызовы в работе на таможне
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Ф. Граф: меня ждут новые вызовы в работе на таможне 

Чемпионат.com 1 час назад
Немецкий биатлонист Флориан Граф рассказал о своём решении завершить спортивную карьеру.
«Длинный сезон со взлётами и падениями остался позади. К сожалению, я не смог исполнить свою мечту и выступить на Олимпийских играх. Несмотря на это, смотрю на сезон положительно. Я занял третье место в последней гонке, поэтому сезон закончился на хорошей ноте.
После 15 лет в спорте я решил, что настало время перемен. После долгих размышлений решил продолжить жизнь без профессионального спорта и завершить карьеру. Это решение было непростым.
У этого решения есть хорошие и грустные стороны. С одной стороны, меня ждут новые вызовы в моей работе на таможне. С другой, я с тоской буду думать о прекрасном времени в биатлоне, когда я праздновал успехи и многое пережил. Я буду скучать по этому времени", — написал Граф на своём официальном сайте.
Граф — двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион Европы. Его лучший результат на Кубке мира — 4-е место в спринте.
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