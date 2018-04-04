Ф. Граф: меня ждут новые вызовы в работе на таможне

Немецкий биатлонист Флориан Граф рассказал о своём решении завершить спортивную карьеру.

«Длинный сезон со взлётами и падениями остался позади. К сожалению, я не смог исполнить свою мечту и выступить на Олимпийских играх. Несмотря на это, смотрю на сезон положительно. Я занял третье место в последней гонке, поэтому сезон закончился на хорошей ноте.

После 15 лет в спорте я решил, что настало время перемен. После долгих размышлений решил продолжить жизнь без профессионального спорта и завершить карьеру. Это решение было непростым.

У этого решения есть хорошие и грустные стороны. С одной стороны, меня ждут новые вызовы в моей работе на таможне. С другой, я с тоской буду думать о прекрасном времени в биатлоне, когда я праздновал успехи и многое пережил. Я буду скучать по этому времени", — написал Граф на своём официальном сайте.

Граф — двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион Европы. Его лучший результат на Кубке мира — 4-е место в спринте.