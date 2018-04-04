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Кевин де Брейне: «Лига чемпионов — другой турнир, тут шансы более равные»
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Кевин де Брейне: «Лига чемпионов — другой турнир, тут шансы более равные» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметил, что его команда постарается сделать все ради победы над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он не считает, что «горожане» являются фаворитами в этой паре.
— Давление ощущается с момента моего приезда сюда, — цитирует AFP де Брейне. — Мы каждый год считаемся фаворитами. В начале года все говорили, что мы выиграем чемпионат. Так что наше лидерство в премьер-лиге воспринимается нормально. Мы спокойно относимся к своему статусу.
Но Лига чемпионов — другой турнир. Это соревнования на выбывание. Поэтому тут шансы более равные.
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