Кевин де Брейне: «Лига чемпионов — другой турнир, тут шансы более равные»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметил, что его команда постарается сделать все ради победы над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он не считает, что «горожане» являются фаворитами в этой паре.

— Давление ощущается с момента моего приезда сюда, — цитирует AFP де Брейне. — Мы каждый год считаемся фаворитами. В начале года все говорили, что мы выиграем чемпионат. Так что наше лидерство в премьер-лиге воспринимается нормально. Мы спокойно относимся к своему статусу.

Но Лига чемпионов — другой турнир. Это соревнования на выбывание. Поэтому тут шансы более равные.