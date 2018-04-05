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Полузащитнику «Ливерпуля» после разгрома «Сити» покорился рекорд Лиги чемпионов
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Полузащитнику «Ливерпуля» после разгрома «Сити» покорился рекорд Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд Лиги чемпионов по голевым передачам, отданным за один сезон в данном турнире, сообщает "Советский спорт". В первом матче четвертьфинала против «Манчестер Сити» Милнер отличился одним результативным пасом.
Эта передача стала для него восьмой в этом розыгрыше турнира за 452 минуты, проведенные на поле. Ранее столько голевых пасов за сезон в Лиге чемпионов удавалось отдать только Неймару и Уэйну Руни.
Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» завершилась разгромом «горожан» со счетом 3:0. Голами отличились Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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