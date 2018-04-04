Тренер Наталья Гущина:Ребята будут больше проводить время на свежем воздухе

Строительство спорткомплекса на пришкольной территории в селе Александров-Гай даст новые возможности для развития спорта и формирования здорового образа жизни. В этом и учителя школ, и тренеры, и родители ребят.