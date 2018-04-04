Тренер Наталья Гущина:Ребята будут больше проводить время на свежем воздухе 

Строительство спорткомплекса на пришкольной территории в селе Александров-Гай даст новые возможности для развития спорта и формирования здорового образа жизни. В этом и учителя школ, и тренеры, и родители ребят.
— Физкультура и спорт, особенно спорт подрастающего поколения, — это те вопросы, которые находятся в приоритете у Вячеслава Викторовича Володина, — высказала свое мнение тренер по волейболу ФОКа «Заволжский» Наталья Гущина. — Я считаю, что каждый житель должен иметь возможность заниматься спортом в шаговой доступности. Ребята будут больше проводить время на свежем воздухе, играть в футбол, волейбол и баскетбол, все желающие смогут тренироваться, и сдавать нормативы ГТО. Уверен, что наши жители будут посещать с большим удовольствием такой объект, развивать свои способности и добиваться новых спортивных результатов.