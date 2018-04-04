Ещё
Компания Tallink Grupp в I квартале немного потеряла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Tallink Grupp в I квартале немного потеряла 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В отчетном периоде паромами компании перевезено легковых автомобилей — 222,4 тыс. единиц (+2,3%).
В марте этого года компания Tallink перевезла 715,8 тыс. пассажиров (-1,2% к уровню марта прошлого года), грузовых автомобилей — 31,9 тыс. единиц (-0,3%), грузовых — 80,8 тыс. единиц (+1,4%).
В I квартале больше всего пассажиров перевезено на линии Эстония-Финляндия — 1,02 млн человек (+1,3%). На линии Финляндия-Швеция — 523 тыс. человек (-9,9%).
На маршруте Эстония-Швеция за квартал пассажиропоток вырос на 5,7%, до 227 тыс. человек, на линии Латвия-Швеция — на 16,8%, до 155 тыс.
РЖД-Партнер: последние новости
Команда АО «Восточный Порт» стала чемпионом по интеллектуальным играм в Находке Из Приамурья в КНР на экспорт ушли первые 100 т пшеницы Дан старт строительству скоростной железнодорожной линии между Киевом и МА Борисполь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Ибрагимович оценил удар Роналду
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение