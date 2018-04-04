Компания Tallink Grupp в I квартале немного потеряла

В отчетном периоде паромами компании перевезено легковых автомобилей — 222,4 тыс. единиц (+2,3%).

В марте этого года компания Tallink перевезла 715,8 тыс. пассажиров (-1,2% к уровню марта прошлого года), грузовых автомобилей — 31,9 тыс. единиц (-0,3%), грузовых — 80,8 тыс. единиц (+1,4%).

В I квартале больше всего пассажиров перевезено на линии Эстония-Финляндия — 1,02 млн человек (+1,3%). На линии Финляндия-Швеция — 523 тыс. человек (-9,9%).

На маршруте Эстония-Швеция за квартал пассажиропоток вырос на 5,7%, до 227 тыс. человек, на линии Латвия-Швеция — на 16,8%, до 155 тыс.