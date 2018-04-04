Алессандро Дель Пьеро: «Роналду удается своей игрой привести в восторг абсолютно всех»

— У «Реала» есть лучший полузащитник в мире, — цитирует Sky Sport Italia Дель Пьеро. — Это команда — хамелеон, которая знает, когда нападать, а когда обороняться. Роналду — лучший в мире, он отлично играет на позиции нападающего, но кроме того, Криштиану — настоящий номер 10, потому что своей игрой ему удается привести в восторг абсолютно всех.

Аллегри? Его много хвалят за его решения, но он мог бы и изменить что-то, увидев прошлогодний финал. Тем не менее, надо сказать, что «Реал» отлично справляется с матчами, у них есть отличный стимул выиграть Лигу чемпионов три раза подряд и вписать себя в историю.

3 апреля в первом метче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентуса» проиграл «Реалу» со счетом 0:3. Ответный матч состоится 11 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.