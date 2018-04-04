Григорий Иванов: «В РФПЛ нужно 18 клубов»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поддержал идею Валерия Газзаева о расширении премьер-лиги. Иванов отметил, что такие стадионы, как в Нижнем Новгороде, Саранске и Волгограде не должны простаивать.

— Я за увеличение количество участников в РФПЛ, — сказал Иванов. — В регионах необходимо развивать футбол, потому что с каждым днем становится все хуже и хуже. Предложение нужно обсуждать.

— Сколько команд было бы оптимально — 18 или 20?

— Пока восемнадцать. У нас появляются хорошие стадионы, как в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске. Нужно чтобы там футбол обязательно развивался. Лучше всего, если представители этих городов выступали в премьер-лиге. Никому не интересно, если эти арены станут стоять, как памятники.

— Газзаев также предложил расширить ФНЛ до 36 клубов и разделить на три дивизиона по географическому принципу, «Запад», «Центр» и «Восток», с целью уменьшения транспортных расходов. Что думаете об этом?

— Делить на зоны, на мой взгляд, неправильно. Это снизит нагрузку на команды на перелеты, но надо сделать по-другому. Пусть как раньше клубы выезжают на два матча и проводят через два дня на третий. Прибыли в Хабаровск, а потом встретились сразу и с клубом из Владивостока. Просто нужно правильно составлять календарь.

— А что касается объединения управление и централизованный контроль за РФПЛ и ФНЛ в рамках единой организации — Российская футбольная лига?