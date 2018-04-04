Для GT Sport вышло огромное обновление 1.16

Гоночный симулятор от Polyphony Digital GT Sport получил увесистое обновление 1.16, которое займет на жестком диске вашей консоли внушительные 24 гигабайта. Но не стоит ждать уймы нововведений и очередного пополнения автопарка, поскольку заплатка лишь вносит некоторые исправления в техническую часть и возвращает поддержку рулей Thrustmaster T500RS, ставшей недоступной после обновления 1.15.

Столь огромный размер обусловлен тем, что 1.16 не устанавливается поверх всех предыдущих обновлений, а переустанавливает их все разом. Именно так, 1.16 — это совокупность абсолютно всех заплаток, вышедших для игры с момента ее запуска.