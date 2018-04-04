Ещё
Для GT Sport вышло огромное обновление 1.16
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для GT Sport вышло огромное обновление 1.16 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Гоночный симулятор от Polyphony Digital GT Sport получил увесистое обновление 1.16, которое займет на жестком диске вашей консоли внушительные 24 гигабайта. Но не стоит ждать уймы нововведений и очередного пополнения автопарка, поскольку заплатка лишь вносит некоторые исправления в техническую часть и возвращает поддержку рулей Thrustmaster T500RS, ставшей недоступной после обновления 1.15.
Столь огромный размер обусловлен тем, что 1.16 не устанавливается поверх всех предыдущих обновлений, а переустанавливает их все разом. Именно так, 1.16 — это совокупность абсолютно всех заплаток, вышедших для игры с момента ее запуска.
GameGuru: последние новости
Компания Corsair выпустила шуточный социальный ролик Подписчиков Twitch Prime пустят в TERA раньше всех В плей-офф Overwatch League будут выходить четыре команды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Ибрагимович оценил удар Роналду
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение