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«Гинер хочет сделать клубы частными? Это убьет наш футбол». Громкое заявление президента «Урала»
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«Гинер хочет сделать клубы частными? Это убьет наш футбол». Громкое заявление президента «Урала» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент "Урала" Григорий Иванов отвечая на вопрос о том, стоит ли сделать все клубы частными, отметил, что футбол — это социальный проект, который «пляшет» от зарплат людей. Он подчеркнул, что болельщики не могут платить за билеты большие деньги.
— Вчера на дебатах в Госдуме, посвященных финансированию профессиональных команд, Евгений Гинер предложил сделать все клубы частными и законодательно закрепить, что государство не имеет право вкладывать в них более 25 процентов средств от его бюджета. Ваше мнение об этой инициативе? — вопрос Иванову.
— Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. "Россети" — тоже. Это госуорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь «пляшем» от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока не ажиотажа.
Сейчас футбол — социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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