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Футболист «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто виноват в отставке Шалимова
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Футболист «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто виноват в отставке Шалимова 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, как он воспринял информацию об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова.
«Это стало для меня полной неожиданностью. На прошлой неделе мы спокойно готовились под руководством Игоря Шалимова к игре с «Анжи», рассчитывали побороться за место в тройке, и ничего не предвещало такого поворота событий. Безусловно, последние наши результаты повлияли на решение руководства, и, наверное, мы, футболисты во многом виноваты в этой отставке, поскольку играли в последнее время не лучшим образом», — цитирует Перейру пресс-служба «Краснодара».
Футболист также признался, что лично не был знаком с исполняющим обязанности главного тренера Мурадом Мусаевым.
Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал имя специалиста, который займёт должность главного тренера команды.
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