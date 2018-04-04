Футболист «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто виноват в отставке Шалимова

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, как он воспринял информацию об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова

«Это стало для меня полной неожиданностью. На прошлой неделе мы спокойно готовились под руководством Игоря Шалимова к игре с «Анжи», рассчитывали побороться за место в тройке, и ничего не предвещало такого поворота событий. Безусловно, последние наши результаты повлияли на решение руководства, и, наверное, мы, футболисты во многом виноваты в этой отставке, поскольку играли в последнее время не лучшим образом», — цитирует Перейру пресс-служба «Краснодара».

Футболист также признался, что лично не был знаком с исполняющим обязанности главного тренера Мурадом Мусаевым