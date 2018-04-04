Перейра назвал виноватых в отставке Шалимова с поста тренера «Краснодара»

"Это стало для меня полной неожиданностью. На прошлой неделе мы спокойно готовились под руководством Игоря Шалимова к игре с «Анжи», рассчитывали побороться за место в тройке, и ничто не предвещало такого поворота событий.

Безусловно, последние наши результаты повлияли на решение руководства, и, наверное, мы, футболисты, во многом виноваты в этой отставке, поскольку играли в последнее время не лучшим образом", — цитирует Перейру пресс-служба команды.