Ещё
Перейра назвал виноватых в отставке Шалимова с поста тренера «Краснодара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перейра назвал виноватых в отставке Шалимова с поста тренера «Краснодара» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Отставка Игоря Шалимова стала неожиданностью для полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это стало для меня полной неожиданностью. На прошлой неделе мы спокойно готовились под руководством Игоря Шалимова к игре с «Анжи», рассчитывали побороться за место в тройке, и ничто не предвещало такого поворота событий.
Безусловно, последние наши результаты повлияли на решение руководства, и, наверное, мы, футболисты, во многом виноваты в этой отставке, поскольку играли в последнее время не лучшим образом", — цитирует Перейру пресс-служба команды.
Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал имя сменщика Шалимова во главе команды.
Газета.Ru: последние новости
"Динамо" в следующем сезоне КХЛ сможет выступать на стадионе "ВТБ Арена Парк" Тренер "Ювентуса" Аллегри не считает гол Роналду лучшим в истории Голкипер "Коламбуса" Бобровский не удивлен игрой Панарина
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение