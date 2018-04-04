Перейра назвал виноватых в отставке Шалимова с поста тренера «Краснодара» 

Отставка Игоря Шалимова стала неожиданностью для полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это стало для меня полной неожиданностью. На прошлой неделе мы спокойно готовились под руководством Игоря Шалимова к игре с «Анжи», рассчитывали побороться за место в тройке, и ничто не предвещало такого поворота событий.
Безусловно, последние наши результаты повлияли на решение руководства, и, наверное, мы, футболисты, во многом виноваты в этой отставке, поскольку играли в последнее время не лучшим образом", — цитирует Перейру пресс-служба команды.
Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал имя сменщика Шалимова во главе команды.