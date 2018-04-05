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Маурисио Перейра: «В России уругвайцы и аргентинцы — братья»
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Маурисио Перейра: «В России уругвайцы и аргентинцы — братья» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда не сможет подолгу владеть мячом в игре 25-го тура чемпионата России против "Зенита". Хавбек также добавил, что в России аргентинцы и уругвайцы — братья.
— Чего ждете от предстоящего матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге?
— Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист — большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах — подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение.
— В составе «Зенита» играет несколько аргентинцев, а, как известно, именно Аргентина — самый непримиримый соперник для Уругвая, откуда вы родом. Это добавляет принципиальности предстоящему матчу для вас лично?
— Нет, абсолютно (улыбается). Когда играют сборные, Уругвай и Аргентина — яростные оппоненты. Но здесь, в России, мы с аргентинцами — братья. На поле, мы, конечно, соперники, но только потому, что играем за разные команды. А в жизни мы прекрасно общаемся, тем более говорим на одном языке.
Напомним, что матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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