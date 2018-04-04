Борис Игнатьев: Я не бы не поставил на победу ЦСКА в Лондоне

— Что думаете по поводу перспектив ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом»? — На днях с Валерием Георгиевичем Газзаевым Евгением Ленноровичем Гинером вспоминали время, когда армейцы победили «Арсенал» 1:0 дома и 0:0 сыграли на выезде, — приводит слова Игнатьева Rusfootball.Info. — Желали Гинеру повторения той ситуации. Тогда были прекрасные годы у «Арсенала», и ЦСКА был очень хорош. Сегодня «Арсенал» далеко не тот, поэтому возможен вариант, что армейцы не проиграют в гостях. Но я бы не стал ставить на победу ЦСКА в Лондоне. Но думаю, что «Арсенал» дома выиграет. — Почему? На фоне политической обстановки? — Нет, я это в расчет не беру, футболистов это не касается. Два лишних свистка болельщиков не означают, что игроки ЦСКА изменят отношение к игровому процессу. Просто «Арсенал» имеет в своем составе больше квалифицированных игроков. Матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля, начало в 21:45 по московскому времени.