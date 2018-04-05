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Ламберт: удача отворачивалась от «Сток Сити» весь сезон
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Ламберт: удача отворачивалась от «Сток Сити» весь сезон 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт рассказал о неудачах своей команды в сезоне-2017/18.
«У меня ни разу не было проблем с командой за всё время работы здесь. Некоторые матчи мы должны были выигрывать, но не смогли этого сделать из-за неудачи. Некоторые ошибки стоят 6 очков, но я считаю, что в прошлые выходные мы играли хорошо. Я не жалуюсь и не грущу. Мы старались играть хорошо весь сезон, но госпожа Удача была не на нашей стороне», — сказал Ламберт на пресс-конференции.
За шесть матчей до завершения нынешнего сезона чемпионата Англии «Сток Сити» с 27 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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