«Тоттенхэм» победил «Сток Сити», «Лестер» уступил «Ньюкаслу»

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Сток Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В других поединках 33-го тура «Лестер Сити» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» (1:1), «Вест Бромвич Альбион» не смог победить «Суонси Сити» (1:1), «Уотфорд» проиграл «Бёрнли» (1:2), а «Борнмут» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

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