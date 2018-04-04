Фестиваль художественного творчества к 75-летию Сталинградской битвы прошел на Ленинградке

Школа №1250 на Ленинградке 29 марта принимала гостей в рамках Фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных организаций САО. Мероприятие посвятили 75-летию Сталинградской и Курской битв.

«Девиз фестиваля: «Этот день мы приближали, как могли…». Почётными гостями стали члены Совета ветеранов педагогического труда во главе с Марией Карякиной, а также председатель территориальной профсоюзной организации работников образования и науки Наталья Шулейкина», — говорится на официальном сайте

школы №1250.

Жюри просмотрело яркие номера, которые объединила тема патриотизма. Как сообщили в администрации школы, определить победителей судьям было непросто: каждый номер был исполнен на высоком уровне. (ео)