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Фестиваль художественного творчества к 75-летию Сталинградской битвы прошел на Ленинградке
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Фестиваль художественного творчества к 75-летию Сталинградской битвы прошел на Ленинградке 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Школа №1250 на Ленинградке 29 марта принимала гостей в рамках Фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных организаций САО. Мероприятие посвятили 75-летию Сталинградской и Курской битв.
«Девиз фестиваля: «Этот день мы приближали, как могли…». Почётными гостями стали члены Совета ветеранов педагогического труда во главе с Марией Карякиной, а также председатель территориальной профсоюзной организации работников образования и науки Наталья Шулейкина», — говорится на официальном сайте
школы №1250.
Жюри просмотрело яркие номера, которые объединила тема патриотизма. Как сообщили в администрации школы, определить победителей судьям было непросто: каждый номер был исполнен на высоком уровне. (ео)
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