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«Колбасит» всю структуру КПРФ: в ближайшем будущем их может ждать раскол»
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«Колбасит» всю структуру КПРФ: в ближайшем будущем их может ждать раскол» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Предвыборная работа на местах провалена. Вместо того, чтобы занимать активную позицию, продвигать единого кандидата, вкладывать в это деньги, региональные отделения решали собственный задачи: пиарили собственных представителей на собственной территории. И теперь, на фоне неуспеха избирательной кампании, недовольные, похоже, решили свести счеты и поменять руководителя.
Если партийный центр заинтересован в сохранении региональных ячеек, ему нужно вмешаться и разобраться в истинных причинах конфликта, а не идти на поводу у небольших групп. Но сейчас у КПРФ есть проблемы посерьезней: по всей стране из партии выходят довольно талантливые люди, а на замену им приходят те, кто имеет связи с федеральным центром КПРФ. Такой подход приведет только к одному: „колбасит“ всю структуру КПРФ. В ближайшем будущем их ждет раскол, либо создание другой партии, которая возьмет под свои знамена всех недовольных».
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