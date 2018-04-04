Дух воина: Почему «Милану» обязательно нужно продлить контракт с Гаттузо

«Милан» в этом сезоне успел пережить жесточайший кризис, но сейчас дела команды идут в гору. Это в первую очередь связано с именем нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который еще недавно казался временным вариантом. Портал "Евро-футбол.ру" рассказывает о причинах успеха наставника и доказывает, что продление контракта с ним — отличная идея руководства «красно-черных».

Когда «Милан» объявил о том, что на смену уволенному Винченцо Монтелле придет тренер примаверы Дженнаро Гаттузо, многие в Италии лишь покрутили у виска. «Россонери» действительно часто доверяли место на тренерском мостике «птенцам Анчелотти», и у тех ровным счетом ничего не выходило. Зеедорф, Индзаги и Брокки были абсолютно не готовы к этой работе, и неудивительно, что ни у кого из них не получилось выполнить задачи, стоящие перед клубом. В назначении Гаттузо видели скорее попытку встряхнуть команду и с горем пополам доиграть сезон, чтобы затем серьезно задуматься о будущем.

Едва ли можно придумать дебют хуже, чем тот, что случился у Гаттузо. Он должен был без проблем обыграть немощный «Беневенто», но вместо этого «россонери» сыграли вничью 2:2 и пропустили гол от вратаря «ведьм». Очень у многих после этого опустились бы руки, но никто и никогда не видел, чтобы Дженнаро Гаттузо сдавался. Вместо этого, он засучил рукава и начал разбираться в наследии Монтеллы, сходу внося некоторые важные изменения. Он прекрасно видел, что команду утомили сложные схемы бывшего тренера и многочасовые тактические занятия, и решил пойти по проверенному пути, перейдя на популярную в Италии схему 4-3-3, а вместо слишком долгой теории стал больше общаться с игроками тет-а-тет. Хакан Чалханоглу даже заявил, что Гаттузо больше психолог, чем тренер, но в тот момент «Милану» это и было нужно.

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Новый наставник смог вселить игроков уверенность в своих силах и заставил поверить, что то место, которое занимает «Милан» совсем не соответствует их уровню мастерства. В результате, тот же Чалханоглу стал более раскрепощенным, и это сразу нашло отражение в его полезности, на противоположной бровке ожил Сусо, а Билья стал напоминать, что он был одним из лучших центральных полузащитников Серии А последних лет. Про молодых Кутроне и Калабрию вообще отдельный разговор. Дженнаро уделял им особое внимание, видя их огромный потенциал, и дело не ограничивается лишь тактическими указаниями. В частности, Гаттузо даже в шутку искал Кутроне девушку, на одном из итальянских шоу, а также всячески поощряет атакующие порывы Калабрии, который даже в матче с «Ювентусом» активно шел вперед.

После зимней паузы «Милан» выдал впечатляющую семиматчевую беспроигрышную серию, и остановить «красно-черных» смог лишь действующий чемпион. Показательна реакция главного тренера на поражение, Гаттузо не стал обращать внимание на то, что его команда выдала очень приличный матч, вместо этого он разразился яростным спитчем и даже раскритиковал некоторых игроков. Возможно, это не самый лучший подход, но перед дерби команду необходимо было лишний раз завести, что алленаторе и сделал. Подметив разницу в атлетизме, он четко дал понять, что недоволен функциональным состоянием футболистов и впредь будет требовать еще больше отдачи.

Если бы кто-то в ноябре сказал, что у «Милана» будут шансы на Лигу чемпионов в этом сезоне, его бы подняли на смех, а сейчас по потерянным очкам «красно-черные» отстают от «Интера» на 5 баллов за 8 туров до финиша. Если «Милан» сумеет выиграть дерби, то путевка в главный клубный турнир старого света не будет настолько уж призрачной. Впрочем, уже то, что «россонери» могут хотя бы задумываться о ней, является серьезнейшим достижением Гаттузо, а ведь он имеет шанс выиграть свой первый трофей в качестве тренера. Для этого, ему 9 мая нужно будет сломить сопротивление «Ювентуса» в финале Кубка Италии, и главный тренер сделает все возможное, чтобы его футболисты вышли на поле столь же заряженными на борьбу, что и когда-то он сам. Ибрагимович заявил, что, отправься он на войну, взял бы Гаттузо с собой, и под его словами подпишется любой футболист, игравший с Дженнаро хотя бы пару недель.

Может показаться, что Гаттузо лишь хороший психолог и мотиватор, но это не совсем так. В его работе прослеживается твердая тренерская рука, и что очень важно, последовательность. Если успехи «Милана» в атаке можно в какой-то степени можно объяснить индивидуальным мастерством футболистов, то работа с обороной вызывает восхищение. Достаточно лишь сравнить два матча Гаттузо против «Лацио», чтобы увидеть насколько «красно-черные» прибавили. В первом случае «орлы» прошлись по «россонери» катком и разгромили их со счетом 4:1, а в матче второго круга «бьянкочелесте» не сумели справиться с прессингом в центре и уступили со счетом 1:2. В какой-то степени за Гаттузо говорит его имидж жесткого, бескомпромиссного, но простоватого солдата, в котором не заметен будущий генерал, и многие до сих пор отказываются видеть в нем подающего надежды тренера.

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