ЛУКОЙЛ будет в WTCR. В качестве главного спонсора WRT

Команда WRT, которая официально называется Audi Sport Leopard LUKOIL, поедет в WTCR при поддержке российской нефтяной компании.

Сезон FIA World Touring Car Cup стартует в Марракеше, Марокко, в эти выходные. Как стало известно, команда WRT сохранила в качестве партнёра Leopard Racing, заручившись плюс поддержкой LUKOIL . «Конюшня» показала парочку своих Audi RS 3 LMS в новых ливреях. Естественно, с нанесёнными логотипами спонсоров вышеназванных. Гордон Шедден и Жан-Карл Вернэ получают право побороться за титул в 2018 году в составе такой мощной дружины. Бельгийский коллектив знает вкус успеха, ибо Стефано Комини и всё тот же Жан-Карл Вернэ были чемпионами международной серии TCR.

The new look for the Audi Sport Leopard Racing Lukoil Team in the 2018 @FIA_WTCR season. Two Audi RS 3 LMS cars to be driven by @JkVernay and @gordonshedden https://t.co/raDBtZeoYk #TCR #WTCR #LeagueofPerformance pic.twitter.com/IpuGNfsg3W

— Audi Sport (@audisport) 22 марта 2018 г.

«Я очень счастлив снова стать частью команды, на борту машин которой есть логотипы нескольких престижных компаний-партнёров, и я уверен, что мы сможем показать что-то по-настоящему отличное с новой Audi, — сказал французский пилот Жан-Карл Вернэ. — Это будет захватывающий сезон. Чемпионат на действительно высоком уровне, вероятно, он будет лучшим за последние 10 лет. Нам придётся много работать и нужно отметить, что мы готовы к первой гонке в этом захватывающем календаре, возвращаясь в Аргентину, Японию и некоторые замечательные треки в Европе. Я очень доволен всем, и меня окружают хорошие парни в команде. Не могу дождаться первой гонки в Марракеше».

PHOTOS: Testing day FIA WTCR / Oscaro for Jean-Karl Vernay and Gordon Shedden#WRT #Audi #WTCR #WTCR2018 #Leopard #Lukoil #anonimowatches pic.twitter.com/iO0EKaCGgP

— WRT — W Racing Team (@followWRT) 29 марта 2018 г.

Гордон Шедден, ещё один гонщик коллектива, добавил: «Определённо рассчитывая на сезон-2018, вступая в него с командой Audi Sport Leopard LUKOIL в совершенно новый турнир WTCR. Это огромный вызов для меня. Сотрудничество с ЛУКОЙЛ выглядит как действительно захватывающая комбинация».

Британец Шедден проведёт сезон за рулём машины под 52-м номером, тогда как француз Вернэ поедет на седане с № 69.