Денис Ковба: «Есть ощущение, что у „Крыльев Советов“ получится снять „скальп“ со „Спартака“ 

Известный в прошлом футболист Денис Ковба поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 1/4 финала кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским "Спартаком".
"Есть ощущение, что уже сейчас получиться снять «скальп» со «Спартака», как это сделали с «Локомотивом»… Не секрет, что кубковые игры — отдельная история. Настрой будет отличный, болельщики придут на «Спартак», в Самаре с погодой более-менее обстоят дела. Команда столько уже прошла, что останавливаться на полпути не хочется. Мастерство выше у футболистов «Спартака», но за счет желания, за счет командных действий, стандартных положений, грамотных тактических решений можно добиться положительного результата", — цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.