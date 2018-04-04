«Динамо» в следующем сезоне КХЛ сможет выступать на стадионе «ВТБ Арена Парк» 

Московское «Динамо» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сможет проводить домашние матчи на ледовой арене им. Аркадия Чернышева, входящей в спортивный и концертно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена Парк" в Петровском парке. Об этом сообщает ТАСС.
"На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки.
В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы арены.
Открытие комплекса запланировано на 5 июня товарищеским матчем футбольных сборных России и Турции.
Ранее сообщалось, что строители ведут заключительные работы в ледовом дворце «ВТБ Арены Парка».