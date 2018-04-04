«Динамо» в следующем сезоне КХЛ сможет выступать на стадионе «ВТБ Арена Парк»

Московское «Динамо» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сможет проводить домашние матчи на ледовой арене им. Аркадия Чернышева , входящей в спортивный и концертно-развлекательный комплекс " ВТБ Арена Парк" в Петровском парке. Об этом сообщает ТАСС.

"На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки.

В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы арены.

Открытие комплекса запланировано на 5 июня товарищеским матчем футбольных сборных России и Турции.

Ранее сообщалось, что строители ведут заключительные работы в ледовом дворце «ВТБ Арены Парка».