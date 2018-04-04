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Балаге: «Перед выходом на поле в матче с „Севильей“ тренеры дали Месси два указания»
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Балаге: «Перед выходом на поле в матче с „Севильей“ тренеры дали Месси два указания» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге рассказал, какие указания дал тренерский штаб каталонской «Барселоны» своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси перед его выходом на замену в субботнем матче Ла Лиги против «Севильи».
"Из-за его мышечных жалоб, которые, похоже, являются обычной усталостью, ему дали всего две рекомендации перед его появлением на поле. Чтобы он не рисковал здоровьем, его попросили не делать долгих забегов и не менять скорость очень резко… И если присмотреться к его действиям, то можно заметить, что он просто ходил по полю, пока не получал мяч", — цитирует Балаге Mirror.
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