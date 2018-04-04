Балаге: «Перед выходом на поле в матче с „Севильей“ тренеры дали Месси два указания»

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге рассказал, какие указания дал тренерский штаб каталонской «Барселоны» своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси перед его выходом на замену в субботнем матче Ла Лиги против «Севильи».

"Из-за его мышечных жалоб, которые, похоже, являются обычной усталостью, ему дали всего две рекомендации перед его появлением на поле. Чтобы он не рисковал здоровьем, его попросили не делать долгих забегов и не менять скорость очень резко… И если присмотреться к его действиям, то можно заметить, что он просто ходил по полю, пока не получал мяч", — цитирует Балаге Mirror.