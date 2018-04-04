Златоустовские мастера изготовили медали для чемпионата мира по танцам

Оружейники из Златоуста изготовили медали и кубки для победителей чемпионата мира по танцевальному спорту, который стартует в Челябинске 6 апреля, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Награды для лучших танцоров, подобно медалям для олимпийских чемпионов, покрыты гальваническим золотом 999 пробы. В качестве отделки используется эмаль, а часть узоров выполнена в технике златоустовской гравюры на стали.

«На турнир приедут спортсмены очень высокого уровня, действующие чемпионы мира, звёзды танцевального спорта, представители международной федерации. Мы сделаем всё возможное, чтобы показать высокий организационный уровень нашего мероприятия», — отмечает организатор чемпионата Вероника Болтвина-Бутузова.

Напомним, в турнире будут участвовать спортсмены и судьи из 27 стран. Специально для соревнований во дворце спорта «Юность» положат новый высококачественный паркет, а для танцоров соорудят настоящий спортивный город.