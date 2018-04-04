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Архангельск с высоты птичьего полёта: уехать нельзя остаться
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Архангельск с высоты птичьего полёта: уехать нельзя остаться 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
«Архангельск. Долгая зима и короткое, но такое яркое лето. Плохие дороги и безумно хорошие люди. Грязные проулки и невероятной красоты закаты и рассветы. Железнодорожный тупик, но такой уютный и родной! Уехать нельзя, остаться. Мы наш выбор сделали давно. Дело за вами», — подводка к красивому зимнему видео Архангельска, снятому с высоты птичьего полета, точно передает атмосферу сюжета.
— Я очень люблю путешествовать, посетил уже более 50 стран. Попадая в другую страну, появляется естественное желание всё фотографировать и снимать. Так пару лет назад я приобрел квадрокоптер, чтобы появилась возможность запечатлеть живописные места с воздуха. В родном Архангельске я, конечно же, тоже активно снимаю. Недавно я случайно нашел человека, который помогает мне разбирать гигабайты материала и делает монтаж видео. Так и родилась серия видеороликов про Архангельск и его окрестности, — рассказал один из авторов видео Данил Мишенин.
Архангельск
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