Архангельск с высоты птичьего полёта: уехать нельзя остаться

«Архангельск. Долгая зима и короткое, но такое яркое лето. Плохие дороги и безумно хорошие люди. Грязные проулки и невероятной красоты закаты и рассветы. Железнодорожный тупик, но такой уютный и родной! Уехать нельзя, остаться. Мы наш выбор сделали давно. Дело за вами», — подводка к красивому зимнему видео Архангельска, снятому с высоты птичьего полета, точно передает атмосферу сюжета.

— Я очень люблю путешествовать, посетил уже более 50 стран. Попадая в другую страну, появляется естественное желание всё фотографировать и снимать. Так пару лет назад я приобрел квадрокоптер, чтобы появилась возможность запечатлеть живописные места с воздуха. В родном Архангельске я, конечно же, тоже активно снимаю. Недавно я случайно нашел человека, который помогает мне разбирать гигабайты материала и делает монтаж видео. Так и родилась серия видеороликов про Архангельск и его окрестности, — рассказал один из авторов видео Данил Мишенин.

Архангельск