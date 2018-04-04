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Жигулев: «Не думал, что „Краснодар“ сейчас уберет Шалимова»
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Жигулев: «Не думал, что „Краснодар“ сейчас уберет Шалимова» 

SPORT24.ru 1 час назад
Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев в интервью Sport24 рассказал, как воспринял увольнение главного тренера Игоря Шалимова. Футболист по ходу сезона был отдан в аренду «Тосно».
«Удивился ли увольнению Шалимова? Скорее да, чем нет. Все привыкли, что в «Краснодаре» тренеры работают долго. По крайней мере, в премьер-лиге было всего три специалиста: Славолюб Муслин, Олег Кононов и Игорь Шалимов. Поэтому даже не думал, что Игоря Михайловича уберут сейчас. С ребятами из «Краснодара» это пока не обсуждали.
Последний раз общался с Шалимовым, когда уходил в аренду в «Тосно». Он пожелал удачи, чтобы я играл как можно чаще и лучше. Говорил, что меня ждут в «Краснодаре». После этого не созванивались и не списывались. Единственное, генеральный директор Владимир Хашиг звонил. Спрашивал как дела и говорил, что следят за мной», — сказал Жигулев.
С полным интевью Жигулева можно ознакомиться.
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