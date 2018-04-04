Золото и серебро привезли вологодские гимнасты из Великого Новгорода

Первенство СЗФО России среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек по спортивной гимнастике проходили в Великом Новгороде. В соревнованиях участвовали гимнасты из Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской областей и Республики Карелия.

Команда юниоров Вологодской области завоевала золото в командном зачете. В составе сборной воспитанники ДЮСШ № 1 — Данил Моторичев, Кирилл Ветров, Илья Бураков — мальчики выполнили программу МС, а Никита Петров и Владислав Александров — программу КМС. Данил Моторичев также стал чемпионом в многоборье — победил в вольных упражнениях, в упражнениях на кольцах и завоевал серебро на снаряде конь-махи и в упражнениях на брусьях. Кирилл Ветров занял третье место в многоборье и второе — в упражнениях на перекладине. Илья Бураков завоевал серебряную медаль в опорных прыжках.

Команда юниорок Вологодской области стала серебряным призером первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров и юниорок по спортивной гимнастике. В составе команды также воспитанницы СДЮСШ № 1 — Муравьева Анастасия и Валерия Новожилова выполнили программу МС. Анастасия Муравьева завоевала бронзовую медаль в финальных соревнованиях в упражнениях на брусьях.