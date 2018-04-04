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Золото и серебро привезли вологодские гимнасты из Великого Новгорода
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Золото и серебро привезли вологодские гимнасты из Великого Новгорода 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Первенство СЗФО России среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек по спортивной гимнастике проходили в Великом Новгороде. В соревнованиях участвовали гимнасты из Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской областей и Республики Карелия.
Команда юниоров Вологодской области завоевала золото в командном зачете. В составе сборной воспитанники ДЮСШ № 1 — Данил Моторичев, Кирилл Ветров, Илья Бураков — мальчики выполнили программу МС, а Никита Петров и Владислав Александров — программу КМС. Данил Моторичев также стал чемпионом в многоборье — победил в вольных упражнениях, в упражнениях на кольцах и завоевал серебро на снаряде конь-махи и в упражнениях на брусьях. Кирилл Ветров занял третье место в многоборье и второе — в упражнениях на перекладине. Илья Бураков завоевал серебряную медаль в опорных прыжках.
Команда юниорок Вологодской области стала серебряным призером первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров и юниорок по спортивной гимнастике. В составе команды также воспитанницы СДЮСШ № 1 — Муравьева Анастасия и Валерия Новожилова выполнили программу МС. Анастасия Муравьева завоевала бронзовую медаль в финальных соревнованиях в упражнениях на брусьях.
Еще одну серебряную награду завоевала команда девушек из Вологды. Программу 1 спортивного разряда выполнили Юлия Шилова и Анастасия Лучина. Программу 2 разряда — Ирина Старкова и Елизавета Алехина. Юлия Шилова также стала бронзовым призером в финальных соревнованиях в вольных упражнениях.
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