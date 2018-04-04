Президент «Урала» Иванов: «Запрет госфинансирования клубов убьет наш футбол» 

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал предложение руководителя ЦСКА Евгения Гинера о.
— Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. ”Россети” — тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь «пляшем» от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока не ажиотажа. Сейчас футбол — социальный проект. Если бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы, — приводит слова Иванова.