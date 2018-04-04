Президент «Урала» раскритиковал предложение Гинера сделать футбольные клубы частными

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал предложение главы московского ЦСКА сделать все футбольные клубы частными, а также на законодательном уровне закрепить, чтобы государство не имело доли в бюджете более 25%.

«Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россети» — тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет €100. У нас и так пока не ажиотажа», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Он считает, что передача клубов в частные руки окончательно убьёт российский футбол.

«Сейчас футбол — социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права €1 млрд, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает всё это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьём наш футбол», — заявил Иванов.

Он также предложил ввести налоговые льготы для людей, которые вкладывают деньги в спорт.