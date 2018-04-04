Ещё
Президент «Урала» раскритиковал предложение Гинера сделать футбольные клубы частными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Урала» раскритиковал предложение Гинера сделать футбольные клубы частными 

RT на русском 1 час назад
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал предложение главы московского ЦСКА сделать все футбольные клубы частными, а также на законодательном уровне закрепить, чтобы государство не имело доли в бюджете более 25%.
«Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россети» — тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет €100. У нас и так пока не ажиотажа», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
Он считает, что передача клубов в частные руки окончательно убьёт российский футбол.
«Сейчас футбол — социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права €1 млрд, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает всё это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьём наш футбол», — заявил Иванов.
Он также предложил ввести налоговые льготы для людей, которые вкладывают деньги в спорт.
Ранее президент клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил, почему он продал 29,1% акций компании «Магнит» банку ВТБ.
RT на русском: последние новости
МИД Бельгии сообщил, что Россия уведомила посла страны о выдворении бельгийского дипломата В сети бурно отреагировали на гол Роналду «ножницами» в ворота «Ювентуса» Сборные Германии и Испании по футболу сыграли вничью в контрольном матче
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение