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В сети появилось эффектное видео с заснеженными пейзажами воронежской глубинки
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В сети появилось эффектное видео с заснеженными пейзажами воронежской глубинки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Воронежцам предложили по-другому посмотреть на затянувшуюся зиму. В сети появилось эффектное видео с заснеженными мартовскими пейзажами воронежской глубинки. Бесконечный белый горизонт, дома, накрытые белыми шапками снега, и природа, которая замерла в ожидании весны — такая картина заставляет задуматься, что в затянувшейся зиме были и плюсы. Так, во всяком случае, думают участники творческой мастерской Independent video production, которые создали ролик и опубликовали его на своём YouTube-канале. — Зима в этом году — плохая гостья. Сначала запоздала, потом задержалась. Но сердиться на неё невозможно, пришла с богатыми дарами — глубоким снегом и настоящими морозами. Это было красиво, — заметили создатели в описании видео.
Съёмки материала для ролика велись с помощью дрона. Как рассказали «Вести-Воронеж» авторы, запись делали в марте на территории села Алемна в Лискинском районе. На кадрах перед зрителями предстают безмолвные пейзажи скованной снежным пленом глубинки. О том, что здесь не остановилось время и есть люди, говорят лишь дороги с многочисленными следами машин. Так как весна, наконец, вступила в свои права, видео выглядит красивым прощанием с ушедшим сезоном. Оцените сами.
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