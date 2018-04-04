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Рейнгольд: первые стадии Кубка России превратили в помойку, команды выставляют дублёров
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Рейнгольд: первые стадии Кубка России превратили в помойку, команды выставляют дублёров 

RT на русском 2 часа назад
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о необходимости поднятия престижа Кубка России по футболу.
«Первые стадии Кубка России превратили в помойку, никогда такого не было. Они выставляют дублёров, молодых игроков, нельзя это делать. Нужно поднимать престиж кубка. Нужно играть на больших стадионах. Если мы откладываем Кубок России на второй план, то это позор нашему футболу», — приводит слова Рейнгольда «Чемпионат».
Он привёл в пример Англию, где на всех турнирах очень высокая посещаемость матчей.
«Нельзя обманывать зрителя. Когда матчи проходят зимой и на трибунах сидят два человека, то мне становится стыдно за наш футбол», — добавил эксперт.
Ранее гендиректор «Тосно» предложил расширить состав участников РФПЛ уже со следующего сезона.
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