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Кубок чемпионата мира по футболу привезут в Самару в середине мая
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Кубок чемпионата мира по футболу привезут в Самару в середине мая 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Тур кубка чемпионата мира по футболу по России стартует в мае. В Самару трофей привезут 13-15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
— Главный футбольный трофей сможет увидеть каждый, — заверяют чиновники.
Тур стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут проходил по территории России, после чего кубок отправили в путешествие по 50 странам на 6 континентах. Сейчас он находится в Боготе.
Затем трофей отправят в Панаму, Сан-Хосе, Гвадалахару, Монитеррей, Мехико, Нью-Йорк, Майми, Лос-Анджелес, Франкфурт-на-Майне, Улан-Батор, Пекин, Шанхай, Токио и Осаку. В мае его вернут в страну-хозяйку турнира.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
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