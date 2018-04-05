«Арсенал» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

Встреча пройдет на поле стадиона «Эмирэйтс» в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.