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«Арсенал» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
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«Арсенал» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск) 

Советский спорт 10 часов назад
Фото: SKI.RU
Встреча пройдет на поле стадиона «Эмирэйтс» в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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