Эксперт: «Арсенал» и сейчас является грозным соперником для любой команды

"Я думаю, что «Арсенал» и по сей день остается крайне грозным соперником для любой команды. В первую очередь это связано с подбором игроков. Кроме того, лондонский клуб очень опасен из-за того, что эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов, уверен, что они приложат максимум усилий и ЦСКА будет крайне сложно", — сказал Хомуха.