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Эксперт: «Арсенал» и сейчас является грозным соперником для любой команды
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Эксперт: «Арсенал» и сейчас является грозным соперником для любой команды 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 5 апреля. Английский футбольный клуб «Арсенал» и сейчас остается грозным соперником для любой команды. Такое мнение высказал бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха, слова которого приводит "Газета.Ru".
"Я думаю, что «Арсенал» и по сей день остается крайне грозным соперником для любой команды. В первую очередь это связано с подбором игроков. Кроме того, лондонский клуб очень опасен из-за того, что эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов, уверен, что они приложат максимум усилий и ЦСКА будет крайне сложно", — сказал Хомуха.
Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Встреча на стадионе "Эмирейтс" начнется в 22:05 мск.
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