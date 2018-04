Загалав Абдулбеков поддержал флешмоб чемпионата Европы по спортивной борьбе

Загалав Абдулбеков поддержал флешмоб чемпионата Европы по спортивной борьбеПервый олимпийский чемпион на Северном Кавказе Загалав Абдулбеков стал участником флешмоба, посвященного чемпионату Европы по спортивной борьбе.

Табличка со словами «Welcome to the Republic of Dagestan!» стала популярной в республике и за ее пределами.