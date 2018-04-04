Загалав Абдулбеков поддержал флешмоб чемпионата Европы по спортивной борьбе 

Загалав Абдулбеков поддержал флешмоб чемпионата Европы по спортивной борьбеПервый олимпийский чемпион на Северном Кавказе Загалав Абдулбеков стал участником флешмоба, посвященного чемпионату Европы по спортивной борьбе.
Табличка со словами «Welcome to the Republic of Dagestan!» стала популярной в республике и за ее пределами.
Акцию запустило министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Среди известных личностей флешмоб поддержали врио главы Дагестана Владимир Васильев, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин и другие.