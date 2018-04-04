Ещё
Спортивный праздник состоится на берегу Исети в пятницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивный праздник состоится на берегу Исети в пятницу 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт. Жизнь. Драйв» состоится 6 апреля в Екатеринбурге на набережной реки Исеть. Начало в 13:00. Место сбора на участке набережной от улицы Малышева до Куйбышева, сообщается на портале городской администрации.
В программе мероприятия флешмоб, зарядка с известным спортсменом, имя которого пока не разглашается, и подвижные игры для детей.
Спортивный праздник приурочен к фестивалю городской среды «Выходи гулять!».
Горожане примут участие во флешмобе и зарядке на открытом воздухе
Overtime.life: последние новости
Уральской столице выделят 260 миллионов рублей на развитие инфраструктуры мундиаля Ломаем стереотипы: интервью с девушкой-дрифтером Футбол: ФК Урал - ФК Спартак (г. Москва)
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение