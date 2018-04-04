Спортивный праздник состоится на берегу Исети в пятницу

Физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт. Жизнь. Драйв» состоится 6 апреля в Екатеринбурге на набережной реки Исеть. Начало в 13:00. Место сбора на участке набережной от улицы Малышева до Куйбышева, сообщается на портале городской администрации.

В программе мероприятия флешмоб, зарядка с известным спортсменом, имя которого пока не разглашается, и подвижные игры для детей.

Спортивный праздник приурочен к фестивалю городской среды «Выходи гулять!».

Горожане примут участие во флешмобе и зарядке на открытом воздухе