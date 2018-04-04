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Самарская шпажистка Екатерина Тарасова стала «бронзовым» призером первенства мира
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Самарская шпажистка Екатерина Тарасова стала «бронзовым» призером первенства мира 

Волга Ньюс 2 часа назад
Российская команда девушек (Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Екатерина Тарасова и Кристина Ясинская) в рамках первенства обыграла Бразилию — 45:23, Великобританию — 45:31, Польшу — 45:28. В полуфинале случилось поражение в поединке с соперницами из Италии — 25:45. В поединке за бронзу российские шпажистки победили команду Украины — 45:27.
В личном первенстве Екатерина Тарасова завершила свое выступление в 1\16 финала, уступив шпажистке из Румынии — 10:15, сообщает министерство спорта Самарской области.
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