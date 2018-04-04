«Мособлэнерго» дополнительно проверила электроустановки на пяти стадионах к ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апреля. / ТАСС /. Специалисты «Мособлэнерго» в преддверии чемпионата мира по футболу дополнительно проверили в четырех городах Подмосковья электроустановки, от которых организовано электроснабжение местных стадионов, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Специалисты компании провели дополнительные проверки электроустановок «Мособлэнерго» в Химках, Истре, Наро-Фоминске и Раменском, от которых организовано электроснабжение стадионов. Подстанции и оборудование готовы и полностью исправны", — говорится в сообщении.

"Мособлэнерго" гарантирует бесперебойное электроснабжение на тренировочных площадках чемпионата — «Арене Химки», стадионе «Глебовец» и спорткомплексе «Гучково» под Истрой, а также на стадионах «Строитель» под Наро-Фоминском и «Сатурн» в Раменском.

Компания также проверила состояние объектов на предмет требуемой категории надежности: был произведен дополнительный осмотр кабельных и воздушных линий электропередачи, а также оборудования трансформаторных подстанций. Как отмечается в документе, были проведены необходимые замеры нагрузок, тепловизионный контроль контактных соединений внутри подстанций.

"На случай технологических нарушений в работе оборудования разработаны карты оперативного реагирования по каждому объекту, подготовлен план мероприятий по координации действий оперативного и дежурного персонала, определены места для размещения передвижных дизельных электростанций вблизи электроустановок", — подчеркнули в «Мособлэнерго».

Подобные проверки объектов массового посещения приобрели особую актуальность на фоне пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта, когда погибли более 60 человек.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов— на-Дону, Екатеринбург и Сочи.