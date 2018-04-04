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Реднапп считает, что самый слабый «Арсенал» на его памяти выиграл бы чемпионат России
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Реднапп считает, что самый слабый «Арсенал» на его памяти выиграл бы чемпионат России 

RT на русском 2 часа назад
Экс-тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп назвал нынешний лондонский «Арсенал» слабейшим на его памяти.
«Арсенал» в ужасной ситуации, и Венгер должен всерьез задуматься над тем, оставаться ли ему в команде. «Арсенал» сейчас шестой в премьер-лиге, это слабейший «Арсенал» на моей памяти. Есть существенные проблемы с защитниками, в атаке не хватает сыгранности», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что несмотря на все проблемы канониры выиграли бы российскую премьер-лигу.
«Я думаю, что даже сегодняшний «Арсенал» выиграл бы чемпионат России. У него много сильных футболистов: Обамеянг, Ляказетт хороший, Рэмси, Уилшир, Озил — большой талант», — добавил Реднапп.
Ранее он рассказал, что нужно сделать московскому ЦСКА ради победы над лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы.
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