Реднапп считает, что самый слабый «Арсенал» на его памяти выиграл бы чемпионат России

Экс-тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп назвал нынешний лондонский «Арсенал» слабейшим на его памяти.

«Арсенал» в ужасной ситуации, и Венгер должен всерьез задуматься над тем, оставаться ли ему в команде. «Арсенал» сейчас шестой в премьер-лиге, это слабейший «Арсенал» на моей памяти. Есть существенные проблемы с защитниками, в атаке не хватает сыгранности», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что несмотря на все проблемы канониры выиграли бы российскую премьер-лигу.

«Я думаю, что даже сегодняшний «Арсенал» выиграл бы чемпионат России. У него много сильных футболистов: Обамеянг, Ляказетт хороший, Рэмси, Уилшир, Озил — большой талант», — добавил Реднапп.

Ранее он рассказал, что нужно сделать московскому ЦСКА ради победы над лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы.