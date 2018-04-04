На Volvo Ocean Race прошёл один из сложнейших этапов

Продолжается командная кругосветная регата на парусных яхтах Volvo Ocean Race. Одним из участников соревнований является команда Brunel.

Видео о выступлении команды Brunel на одном из сложнейших этапов регаты доступен на «Чемпионате».

В марте в ходе регаты пропал без вести 47-летний британский яхтсмен Джон Фишер. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от мыса Горн во время девятого дня седьмого отрезка Volvo Ocean Race.

Протяжённость кругосветной регаты Volvo Ocean Race составляет 45 000 миль.