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На Volvo Ocean Race прошёл один из сложнейших этапов
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На Volvo Ocean Race прошёл один из сложнейших этапов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Продолжается командная кругосветная регата на парусных яхтах Volvo Ocean Race. Одним из участников соревнований является команда Brunel.
Видео о выступлении команды Brunel на одном из сложнейших этапов регаты доступен на «Чемпионате».
В марте в ходе регаты пропал без вести 47-летний британский яхтсмен Джон Фишер. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от мыса Горн во время девятого дня седьмого отрезка Volvo Ocean Race.
Протяжённость кругосветной регаты Volvo Ocean Race составляет 45 000 миль.
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