Компания Ferrari стала выпускать комиксы

Компания Ferrari запустила серию онлайн-комиксов под названием «We Race». На данный момент вышло уже четыре главы, которые доступны на специальном сайте.

Действие комикса происходит в будущем после катастрофы, затронувшей всю планету. По сюжету, некоторые континенты ушли под воду, а где-то из-под воды появились новые горные массивы. После катаклизма проходит сто лет, люда начинают восстанавливать то, что было разрушено, объединившись и сформировав единое мировое правительство.

Тогда же начинается возрождение автоспорта. Ключевой гоночной командой становится Red Racing и ее пилот по имени Лукас. Ее противник — команда Stargazer и пилот Джим Джагер.

С 2012 по 2016 год команда McLaren публиковала мультсериал про своих гонщиков. Его созданием занималась та же фирма, которая отвечала за спецэффекты фильмов «Золотой компас» и «Темный рыцарь».