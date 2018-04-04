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Компания Ferrari стала выпускать комиксы
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Компания Ferrari стала выпускать комиксы 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Ferrari запустила серию онлайн-комиксов под названием «We Race». На данный момент вышло уже четыре главы, которые доступны на специальном сайте.
Действие комикса происходит в будущем после катастрофы, затронувшей всю планету. По сюжету, некоторые континенты ушли под воду, а где-то из-под воды появились новые горные массивы. После катаклизма проходит сто лет, люда начинают восстанавливать то, что было разрушено, объединившись и сформировав единое мировое правительство.
Тогда же начинается возрождение автоспорта. Ключевой гоночной командой становится Red Racing и ее пилот по имени Лукас. Ее противник — команда Stargazer и пилот Джим Джагер.
С 2012 по 2016 год команда McLaren публиковала мультсериал про своих гонщиков. Его созданием занималась та же фирма, которая отвечала за спецэффекты фильмов «Золотой компас» и «Темный рыцарь».
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