Бэйл не стал праздновать гол Криштиану Роналду «ножницами»

Испанские журналисты во время трансляции обратили внимание, что праздновать гол бросились все, кто находился на скамейке «Реала», а Бэйл оказался единственным, кто никак не отреагировал.

IMPASIBLE. Bale NO SE INMUTÓ después de que Cristiano ABRIERA el MARCADOR. El SEGUIMIENTO EXCLUSIVO YA en #ChampionsTotal en @laSextaTV pic.twitter.com/FEmWd9P80U

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 апреля 2018 г.