Бэйл не стал праздновать гол Криштиану Роналду «ножницами» 

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не выразил радости по поводу гола Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Второй мяч португалец забил в падении через себя «ножницами».
Испанские журналисты во время трансляции обратили внимание, что праздновать гол бросились все, кто находился на скамейке «Реала», а Бэйл оказался единственным, кто никак не отреагировал.
IMPASIBLE. Bale NO SE INMUTÓ después de que Cristiano ABRIERA el MARCADOR. El SEGUIMIENTO EXCLUSIVO YA en #ChampionsTotal en @laSextaTV pic.twitter.com/FEmWd9P80U
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 апреля 2018 г.