Танцоры из Кузьминок победили в конкурсе «На крыльях танца»

Учащиеся Ансамбля классического танца «АНТРЕ» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки под руководством А. Е. Сычевой стали победителями Открытого хореографического фестиваля-конкурса солистов и малых форм «На крыльях танца».

— Наши юные балерины удостоены наград в номинации «Дуэт классического танца», — пояснил представитель школы.

Так, лауреатами первой степени стали Анна Белоусова и Тая Искеева, второй — Полина Тараканова и Елизавета Архипова, а звание лауреатов третьей степени в номинации «Соло классического танца» также досталось Елене Архиповой. (вт)