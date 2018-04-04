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Танцоры из Кузьминок победили в конкурсе «На крыльях танца»
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Танцоры из Кузьминок победили в конкурсе «На крыльях танца» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся Ансамбля классического танца «АНТРЕ» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки под руководством А. Е. Сычевой стали победителями Открытого хореографического фестиваля-конкурса солистов и малых форм «На крыльях танца».
— Наши юные балерины удостоены наград в номинации «Дуэт классического танца», — пояснил представитель школы.
Так, лауреатами первой степени стали Анна Белоусова и Тая Искеева, второй — Полина Тараканова и Елизавета Архипова, а звание лауреатов третьей степени в номинации «Соло классического танца» также досталось Елене Архиповой. (вт)
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