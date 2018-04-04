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Первухин стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночке
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Первухин стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночке 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 2000 м в байдарке-одиночке победы одержали Олег Жестков и Светлана Черниговская, в каноэ-одиночке — Илья Первухин. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Краснодар Мужчины. 2000 м. Байдарка-одиночка 1. Олег Жестков. 2. Владислав Литовка. 3. Олег Синявин
Каноэ-одиночка 1. Илья Первухин. 2. Кирилл Шамшурин. 3. Илья Штокалов. Женщины. 2000 м. Байдарка-одиночка 1. Светлана Черниговская. 2. Кира Степанова. 3. Анастасия Панченко.
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